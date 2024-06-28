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        Karagöl-Sahara Milli Parkı ormanlarında sekiz dişli kabuk böceği ile mücadele devam ediyor

        Artvin'in Şavşat ilçesinde, Karagöl-Sahara Milli Parkı ve çevresindeki ladin ormanlarına zarar veren sekiz dişli kabuk böceğine karşı başlatılan mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:21 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:21
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        Karagöl-Sahara Milli Parkı ormanlarında sekiz dişli kabuk böceği ile mücadele devam ediyor
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        Artvin'in Şavşat ilçesinde, Karagöl-Sahara Milli Parkı ve çevresindeki ladin ormanlarına zarar veren sekiz dişli kabuk böceğine karşı başlatılan mücadele çalışmaları sürüyor.

        Artvin Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede bazı ağaçlarda kuruma görülmesi üzerine geçen yıl yapılan incelemede, bu soruna, iklim değişikliğine bağlı nedenlerle popülasyonu artan sekiz dişli kabuk böceğinin yol açtığı belirlendi.

        Şavşat'ta 576 hektarda, yaklaşık 14 bin ağacın böceklerden zarar gördüğü kayıt altına alındı.

        Sekiz dişli kabuk böceğiyle mücadelede mekanik, biyoteknik ve biyolojik mücadele eş güdümlü yürütülüyor.

        Biyoteknik mücadele kapsamında geçen yıldan itibaren 950 feromon tuzağıyla toplanan 8 milyon 873 bini aşkın böcek imha edildi.

        Biyolojik mücadele çerçevesinde de 2023'te laboratuvarlarda üretilen 1403 yırtıcı böcek, sekiz dişli kabuk böceğine karşı doğaya bırakıldı. Bu yıl, sayının 6 bine çıkartılması hedefleniyor.

        - "Alandan bir böcekli ağacı çıkardığınızda, 10 feromon tuzağının yaptığı işi yapmış oluyorsunuz"

        Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk, gazetecilere, bölgede yürütülen çalışmaları takip ederek bilimsel destek sağladığını söyledi.

        Türkiye'de 150, Artvin'de 30 tür kabuk böceği olduğunun tespit edildiğini belirten Göktürk, bu türlerin Artvin ormanlarında yayılıp belli yıllarda salgınlar oluşturarak ağaçların kurumasına neden olduğunu anlattı.

        Göktürk, son yıllarda sekiz dişli kabuk böceğinin Şavşat'ta yoğun bir popülasyon artışı sonrası ladin ormanlarına zarar vermeye başladığını anlattı.

        Orman Bölge Müdürlüğünün başarılı bir çalışmayla böceğin salgın oluşturacağını önceden tespit ettiğinin altını çizen Göktürk, şu değerlendirmede bulundu:

        "Orman Bölge Müdürlüğünün Sahara Milli Parkı'nda ağaç kesim yetkisi bulunmamaktadır. Özel izinle buradaki böcekli ağaçların kesilerek alan dışına çıkartılması zorunlu hale gelmiştir. Eğer gerekli çalışma yapılmazsa zarar bir sonraki yıl 5 katına, 10 katına çıkabilir ve alanda daha fazla kurumalara neden olacaktır. Bunun örneklerini geçmişte Hatila Milli Parkı'nda görmüştük. Geç kalınan bir müdahale sonrası kabuk böceğinin zararı üst düzeylere çıkaraktan oradaki binlerce ağacın kurumasına neden olmuştur. Sahara Milli Parkı'nda, içerisinde kabuk böceği bulunan yarı kuru ağaçların kesilerek alandan çıkartılması zorunlu hale gelmiştir."

        Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce biyolojik, biyoteknik ve mekanik mücadelenin koordineli ve başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Göktürk, "Bölgede bu yıl 800 feromen tuzak asıldı. Her birine 10 binlerce böcek yakalandı ve imha edildi. Alandan bir böcekli ağacı çıkardığınızda, 10 feromon tuzağının yaptığı işi yapmış oluyorsunuz. Bölgeye yırtıcı böcekler de bırakılıyor. Artvin Orman Bölge Müdürlüğünün yaptığı çalışmayı olumlu olarak görüyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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