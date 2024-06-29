Artvin-Yusufeli yolundaki tünel, üst beton korunağındaki çökme sonucu ulaşıma kapatıldı
Artvin-Yusufeli yolundaki T-14 tüneli, üst beton korunağının bir kısmının çökmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Artvin-Yusufeli yolundaki T-14 tüneli, üst beton korunağının bir kısmının çökmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre, Artvin-Yusufeli kara yolu güzergahında 2 bin 460 metrelik T-14 tünelinin üst beton korunağının bir kısmı çöktü.
Tünel, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Bölgede ulaşım, çift yönlü servis yolundan sağlanıyor.
Karayolları ekipleri tünelde çalışma başlattı, jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.