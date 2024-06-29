Artvin-Yusufeli yolundaki tünel, üst beton korunağındaki çökme sonucu ulaşıma kapatıldı

Valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre, Artvin-Yusufeli kara yolu güzergahında 2 bin 460 metrelik T-14 tünelinin üst beton korunağının bir kısmı çöktü.

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