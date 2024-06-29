Artvin Valisi Ünsal vatandaşların sorunlarını dinledi

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Halk Gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda talepleri dinleyen Ünsal, vatandaşların sorunlarının çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Vali Ünsal, "Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin kapısı her zaman vatandaşımıza açıktır." ifadelerini kullandı.