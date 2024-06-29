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        Artvin Valisi Ünsal vatandaşların sorunlarını dinledi

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Halk Gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 13:43 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:46
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        Artvin Valisi Ünsal vatandaşların sorunlarını dinledi
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Halk Gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Valilikte gerçekleştirilen toplantıda talepleri dinleyen Ünsal, vatandaşların sorunlarının çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

        Vali Ünsal, "Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin kapısı her zaman vatandaşımıza açıktır." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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