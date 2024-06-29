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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, trafiğe kapatılan tünelde inceleme yaptı

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, ulaşıma kapatılan Artvin-Yusufeli kara yolu güzergahındaki T-14 tünelinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:26 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:26
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, trafiğe kapatılan tünelde inceleme yaptı
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, ulaşıma kapatılan Artvin-Yusufeli kara yolu güzergahındaki T-14 tünelinde incelemede bulundu.

        Ünsal, üst beton korunağının bir kısmı çöken 2 bin 460 metrelik T-14 tüneli ile çift yönlü ulaşımın sağlandığı servis yolunu inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Vatandaşların can ve mal güvenliği için tedbirlerin alındığını belirten Vali Ünsal, şöyle devam etti:

        "T-14 tünelinde bir süre önce meydana gelen deformasyonların giderilmesi, çalışmaların daha rahat yapılabilmesi, olası can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için bölgede hızla alternatif yol inşaatına başlanmıştı. Ekiplerimizin azami gayretiyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2,4 kilometre uzunluğunda ve çift yönlü yapımı tamamlanan, çevre düzenlemelerinin yapıldığı alternatif servis yoluna trafik akışı verilmiştir."

        Ünsal, Karayollarının olumsuz bir durum yaşanması riskine karşı tüneli şimdilik araç trafiğine kapattığını kaydederek, "Bu süreçte tüm gelişmeleri yakından takip ediyor, gerekli çalışmalarımızı titizlikle ilgili tüm kurumlarımızla koordineli biçimde gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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