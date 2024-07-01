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        Arhavi'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" etkinlikleri kapsamında KB-49 Sahil Güvenlik Botu halkın ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:24 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:24
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        Arhavi'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" etkinlikleri kapsamında KB-49 Sahil Güvenlik Botu halkın ziyaretine açıldı.

        Arhavi Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Hatinoğlu, Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Yüzbaşı Can Çakıcı ve ilçe protokolü katıldı.

        Programda Yüzbaşı Can Çakıcı, KB-49 Sahil Güvenlik Botu'nun imkan ve kabiliyetlerini tanıtarak, botun teknik özellikleri ve görevleri hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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