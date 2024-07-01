Arhavi'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Artvin'in Arhavi ilçesinde "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" etkinlikleri kapsamında KB-49 Sahil Güvenlik Botu halkın ziyaretine açıldı.
Artvin'in Arhavi ilçesinde "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" etkinlikleri kapsamında KB-49 Sahil Güvenlik Botu halkın ziyaretine açıldı.
Arhavi Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Hatinoğlu, Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Yüzbaşı Can Çakıcı ve ilçe protokolü katıldı.
Programda Yüzbaşı Can Çakıcı, KB-49 Sahil Güvenlik Botu'nun imkan ve kabiliyetlerini tanıtarak, botun teknik özellikleri ve görevleri hakkında bilgi verdi.
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