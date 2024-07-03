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        Artvin'de güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Artvin'de "İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:03 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:03
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        Artvin'de güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Artvin'de "İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Vali Cengiz Ünsal, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, haziran ayında kentteki asayiş olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Ünsal, il genelinde başta terör örgütleri olmak üzere göçmen kaçakçılığı, zehir tacirleri, organize suç örgütleri, kaçakçılık, asayiş suçlarına yönelik kararlı bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

        Geçen ay Artvin'de terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şahıs hakkında işlem yapıldığını belirten Ünsal, terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edilen 5 internet adresinin ise adli makamlarca kapatılmasının sağlandığını kaydetti.

        Ünsal, toplam 490 düzenli göçmen bulunan Artvin'de göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen 11 operasyonda yakalanan 5 organizatörden 3'ünün tutuklandığını, yakalanan 39 düzensiz göçmenden 28'inin ise sınır dışı edildiğini aktardı.

        Üzerinde hassasiyetle durdukları diğer bir konunun ise uyuşturucuyla mücadele olduğunu ifade eden Ünsal, "İlimiz genelinde Haziran'da 4 narkotik operasyonu gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Gerçekleştirilen operasyonlarda 84 sentetik ecza maddesi, 6,33 gram esrar maddesi, 0,92 gram metamfetamin ele geçirilmiştir." dedi.

        Vali Ünsal, kaçakçılık suçlarına yönelik 18 operasyonda 25 şüpheli hakkında işlem yapılarak 178 bin boş makaron, 8 bin 598 paket sigara, 6 bin 835 paket bandrolsüz tütün, 186 litre kaçak içki,73 paket elektronik sigara tütünü ve 1 sahte çek ele geçirildiğini ve bu operasyonlar sonucunda 1 milyon 544 bin 670 lira vergi kaybının önlendiğini vurguladı.

        Haziran ayı içerisinde meydana gelen 247 asayiş olayının yüzde 90,28'inin aydınlatıldığına işaret eden Ünsal, "Asayiş olaylarının dağılımına baktığımızda, kişilere karşı işlenen suçlar 155, malvarlığına karşı işlenen suçlar 46, topluma karşı işlenen suçlar 40, millete ve devlete karşı işlenen suçlar ise 6 şeklindedir. İlimizde haziran ayı içerisinde, emniyet ve jandarma ekiplerimizce 28 bin 673 araç denetlenmiştir. Bu denetimlerimizde 819 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmış olup 215 araç ise trafikten men edilmiştir." diye konuştu.

        Toplantıya İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ve Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Yüzbaşı Can Çakıcı katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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