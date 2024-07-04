Artvin'de "43. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle sürdü

Artvin'de 43'üncüsü organize edilen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"nin ikinci günü boğa güreşleriyle devam etti.

Artvin Belediyesince kentte 2 asırlık geçmişe sahip boğa güreşleri kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen festival kapsamında 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada boğalar güreşti.

Yıldızlar klasmanında "küçük orta", "büyük orta", "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde 32 boğa arenaya çıkarak kıyasıya mücadele etti.

Büyük orta kategorisinde şampiyon olan boğanın sahibi Metin Mehmet Zeytin, AA muhabirine, 6 yıldır boğa beslediğini ifade ederek, daha önce farklı festivallerde şampiyonlukları olmasına rağmen ilk kez Kafkasör'de şampiyonluğa ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Güreşlerde, "küçük orta" kategorisinde Hızır Sert'e ait "Tiko", "büyük orta" kategorisinde Metin Mehmet Zeytin'in "Bozo," "küçük başaltı" kategorisinde Ekrem Oğuzhan Demirel'e ait "Fiko", başaltı kategorisinde Murat Yavuz'un "Köroğlu", baş kategorisinde de Yılmaz Köse'ye ait "Kaptan" isimli boğalar birinci oldu.

Gülin Sinir de güreşleri izlemek için çocuklarıyla Kafkasör Yaylası'na geldiklerini belirterek, "Ben küçük yaştan beri bu kültürle büyüdüm. Çocuklarım da öğrensin, bilsin, sevsin istiyorum. Bu kültürümüz nesilden nesile aktarılsın istiyorum." diye konuştu.

Festival için İstanbul'dan eşiyle Artvin'e gelen Miyaser Peltek, boğa güreşlerinin kentin güzel bir kültürü olduğunu ifade ederek, "Uzun zamandır boğa güreşlerini izlememiştim. Bu yıl tatilimizi festival zamanına denk getirdik. Güreşleri izliyorum. Güzel doğada güzel festival" dedi.

Gün boyu güreşleri izleyen Adem Beyaz da kentin asırlık kültürü olan boğa güreşlerini çok sevdiğini ifade ederek, "Boğa güreşleri Artvin'in simgesi. Boğa İspanya'da varsa bizde de var." dedi.

Edirne’de yaşayan Artvinlilerden Yıldırım Yılmaz da boğa güreşleri festivali için Artvin'e gelerek festivali takip ettiğini kaydetti.

Bu atmosferi yaşamayı çok özlediğini dile getiren Yılmaz, "Edirne’ye yerleşmeden önce Artvin'de boğacılık yapmıştım. Kafkasör bizim için Artvin için olmazsa olmazımız. Kentin tanıtımına da büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.