Artvin'de "43. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle sürdü

Artvin'de 43'üncüsü organize edilen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"nin üçüncü günü boğa güreşleriyle devam etti.

Artvin Belediyesince kentte 2 asırlık geçmişe sahip boğa güreşleri kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen festival kapsamında 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada boğalar güreşti. Büyükler klasmanında "deste" ve "ayak" kategorilerinde Erzurum, Rize ve Artvin'den güreşlere katılan ağırlıkları 380-470 kilogram arasında değişen 12 boğa arenaya çıktı.

Binlerce kişinin takip ettiği festivalde vatandaşların bir kısmı tribünlerden güreşleri takip ederken, bir kısmı da arenanın çevresindeki ormanlık alanlarda kurdukları çadırlarda doğanın ve temiz havanın tadını çıkardı.

Deste kategorisi şampiyonu 45 bin, ayak kategorisi şampiyonu ise 50 bin lira ile ödüllendirildi.

Güreşleri izlemek için gelen Serkan Öngüner, küçük yaştan itibaren boğa güreşlerine ilgi duyduğunu, festivalleri ve doğayı çok sevdiğini anlattı.

Bunun önemli bir gelenek olduğunu ifade eden Öngüner, "Bütün katılımcılara başarılar diliyorum. Arkadaşlarımla geldim burada güreşleri izliyorum. Kültürel anlamda çok değerli bir gelenek." dedi.

Betül Ulaş ise Balıkesir'de yaşadığını vurgulayarak, "Her yıl festival için Artvin'e geliyorum. Bu yıl da boğa güreşlerini izlemek için yerimizi aldık. Boğa güreşi benim için Artvin'i, doğayı, kazanmayı, gücü ifade ediyor. Artvinliler olarak boğa güreşlerini çok seviyoruz." diye konuştu.