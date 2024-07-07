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        43'üncü "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" sona erdi

        Artvin'de 200 yıllık boğa güreşleri geleneğini yaşatmak amacıyla 43'üncüsü organize edilen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 19:07 Güncelleme: 07.07.2024 - 19:07
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        43'üncü "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" sona erdi
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        Artvin'de 200 yıllık boğa güreşleri geleneğini yaşatmak amacıyla 43'üncüsü organize edilen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" sona erdi.

        Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen ve 5 gün süren festivalin son gününde 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada boğalar güreşti.

        Festivale toplamda 108 boğa katılırken son günde "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde gerçekleştirilen güreşlere Artvin, Rize ve Erzurum'dan getirilen 34 boğa katıldı.

        Festival organize komitesince görevlendirilen hakemlerin gözetiminde ağırlık ve boynuz kontrolünden geçirildikten sonra arenaya çıkarak güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine toplamda 800 bin lira ödül dağıtıldı.

        Küçük başaltı kategorisinde Hilmi Aydın'a ait "Cumhur" isimli boğa birinci olurken, başaltı kategorisinde Hızır Sert'e ait "Doğuş" isimli boğa şampiyon oldu.

        Festivalin en prestijli kategorisi baş kategorisinde ise Sabri Aydın'a ait "Karagöz" isimli boğa 43'üncü Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nin şampiyonu olarak kayıtlara girdi.

        Yer bulmakta zorlananlar arenayı gören ormanlık alanlarda kurdukları çadırlarından güreşleri takip ederek hem doğanın hem de güreşlerin keyfini çıkardı.

        Güreşler sonrasında kazanan boğanın taraftarlarının arenaya inerek boğanın çevresinde horon oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

        Festival ödül töreni ile sona erdi.

        Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem gazetecilere, geçmişte bu arena da hem hakemlik, hem sunuculuk hem de boğa boğa sahibi olarak görev aldığını ifade etti.

        Artvin Belediye Başkanı olarak ilk defa festivale ev sahipliği yaptığını kaydeden Erdem, "Bu meydanda olmak benim için ayrı bir heyecan. Buna katkı sunmak ve belediye başkanı olarak burada olmak inanılmaz bir heyecan." dedi.

        Festivale yoğun bir katılım gerçekleştiğini kaydeden Erdem, şöyle konuştu:

        "Bugün festivalimizin finalini yaptık. İl dışından ve il içinden gelen misafirlerimiz oldu. Bu yıl daha profesyonel bir çalışma sergiledik. Şükürler olsun ki kazasız belasız festivali tamamladık. İnanılmaz bir heyecan var. Artvin'in yanı sıra diğer illerden favori boğalar Kafkasör'e geldiler. Her boğa sahibin en büyük hayali Kafkasör'de birinci olmaktır. Bu anlamda festivalimize emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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