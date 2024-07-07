43'üncü "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" sona erdi

Artvin'de 200 yıllık boğa güreşleri geleneğini yaşatmak amacıyla 43'üncüsü organize edilen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" sona erdi.

Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen ve 5 gün süren festivalin son gününde 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada boğalar güreşti.

Festivale toplamda 108 boğa katılırken son günde "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde gerçekleştirilen güreşlere Artvin, Rize ve Erzurum'dan getirilen 34 boğa katıldı.

Festivalin en prestijli kategorisi baş kategorisinde ise Sabri Aydın'a ait "Karagöz" isimli boğa 43'üncü Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nin şampiyonu olarak kayıtlara girdi.

Yer bulmakta zorlananlar arenayı gören ormanlık alanlarda kurdukları çadırlarından güreşleri takip ederek hem doğanın hem de güreşlerin keyfini çıkardı.

Güreşler sonrasında kazanan boğanın taraftarlarının arenaya inerek boğanın çevresinde horon oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Festival ödül töreni ile sona erdi.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem gazetecilere, geçmişte bu arena da hem hakemlik, hem sunuculuk hem de boğa boğa sahibi olarak görev aldığını ifade etti.

Artvin Belediye Başkanı olarak ilk defa festivale ev sahipliği yaptığını kaydeden Erdem, "Bu meydanda olmak benim için ayrı bir heyecan. Buna katkı sunmak ve belediye başkanı olarak burada olmak inanılmaz bir heyecan." dedi.