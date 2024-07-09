Artvin'de çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı

Yangın sırasında evden çıkarken el ve ayaklarında hafif yanıklar oluşan İskender (52) ve eşi Birsen Tohumcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Akdamla köyünde İskender Tohumcu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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