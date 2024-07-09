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        Artvin'de çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı

        Artvin'in Şavşat ilçesindeki yangında 1 ahşap ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 10:46 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:50
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        Artvin'de çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı
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        Artvin'in Şavşat ilçesindeki yangında 1 ahşap ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Akdamla köyünde İskender Tohumcu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, ahşap ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

        Yangın sırasında evden çıkarken el ve ayaklarında hafif yanıklar oluşan İskender (52) ve eşi Birsen Tohumcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

        Öte yandan ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan, köy sakinlerince kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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