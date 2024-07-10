Artvin'de yağış etkili oldu

Taşkın suları ve heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekiplerince yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su taşkını ve heyelan meydana geldi.

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