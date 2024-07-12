Artvin'de gelin damat pasta yerine döner kesti

O anlar düğün kameramanı Eyüp Akçay tarafından görüntülendi.

Damadın amcası Cavit Polat ve kuzeni Adem Güngör tarafından planlanan, gelin damadın haberdar olmadığı organizasyonda Şerife - Emre Polat çifti pasta kesimi esnasında karşılarında çağ döner görünce kısa bir şaşkınlık yaşadı.

Merkeze Bağlı Aşağı Maden Köyü'nde yapılan Şerife - Emre Polat çiftinin düğününde "Cağ Kebabı"na dikkat çekmek amacıyla düğün pastası yerine çağ döner organizasyonu yapıldı.

Artvin'de yapılan köy düğününde gelin damada düğün pastası yerine cağ döner kestirildi.

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