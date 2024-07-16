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        Artvin'de 4 köy yolu ulaşıma kapandı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde heyelan ve su taşkınları nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:07
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        Artvin'de 4 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Artvin’in Yusufeli ilçesinde heyelan ve su taşkınları nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İlçede sabah saatlerinde etkili olan yağışa bağlı olarak Esendal, Serinsu, Balalan ve Boyalı köylerinde farklı noktalarda heyelanlar ve su taşkınları meydana geldi.

        Yağış nedeniyle 4 köyü ulaşıma kapanırken, köy için mahalle yolları, içme suyu hatlarında gibi altyapı sistemlerinde hasar oluştu.

        Esendal köyünde derenin taşması nedeniyle bazı tarım arazileri ile dere kenarındaki ahırlar zarar gördü.

        Kapanan yolların açılması, hasar gören altyapıdaki hasarın giderilmesi için Özel İdare ekiplerince bölgede başlatılan çalışma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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