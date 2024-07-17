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        Artvin Valisi Ünsal esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Bahriye Üçok Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:46 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:48
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        Artvin Valisi Ünsal esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Bahriye Üçok Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

        Ünsal, bir süre sohbet ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

        Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf da Vali Ünsal'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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