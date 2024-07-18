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        Artvin Motosiklet Kulübü Derneği üyelerinden Vali Ünsal'a ziyaret

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Motosiklet Kulübü Derneği üyelerini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:32 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:32
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        Artvin Motosiklet Kulübü Derneği üyelerinden Vali Ünsal'a ziyaret
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Motosiklet Kulübü Derneği üyelerini makamında kabul etti.

        Ziyarette, Artvin Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin İnce, derneğin faaliyetleri hakkında Vali Ünsal'a bilgi vererek, bu yıl 11'incisini düzenleyecekleri Artvin Motosiklet Festivali'ne davet etti.

        Dernek olarak amaçlarının motosikleti insanlara sevdirmek ve güvenli sürüş teknikleri ile motosiklet sürücülerine karşı insanların bakış açılarını değiştirmek olduğunu belirten İnce, motosikletin de trafikte seyreden bir araç olduğunu, bu bilinci insanlara aşılamak istediklerini ifade etti.

        İnce, Artvin'in tanıtımına büyük katkı vereceğine inandıkları, 23-25 Ağustos'ta Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 11'incisini yapacakları Artvin Motosiklet Festivali'ne yurt içinden ve yurt dışından birçok motosiklet meraklısını kentte ağırlamanın heyecanını şimdiden yaşadıklarını söyledi.

        Nazik ziyaretten ötürü konuklarına teşekkür eden Vali Ünsal ise dernek başkanı ve üyelerine çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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