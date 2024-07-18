Artvin Motosiklet Kulübü Derneği üyelerinden Vali Ünsal'a ziyaret

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Motosiklet Kulübü Derneği üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette, Artvin Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin İnce, derneğin faaliyetleri hakkında Vali Ünsal'a bilgi vererek, bu yıl 11'incisini düzenleyecekleri Artvin Motosiklet Festivali'ne davet etti.

Dernek olarak amaçlarının motosikleti insanlara sevdirmek ve güvenli sürüş teknikleri ile motosiklet sürücülerine karşı insanların bakış açılarını değiştirmek olduğunu belirten İnce, motosikletin de trafikte seyreden bir araç olduğunu, bu bilinci insanlara aşılamak istediklerini ifade etti.