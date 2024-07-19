Artvin'de debisi yükselen dere kıyısında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Artvin'in Arhavi ilçesinde debisi yükselen derenin kıyısında mahsur 5 kişi itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Artvin'in Arhavi ilçesinde debisi yükselen derenin kıyısında mahsur 5 kişi itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Küçükköy köyündeki Çamlıca mevkisinde Fatih Ergin (23), Oğulcan Şibiloğlu (18), Boran Şimşek (16), Levent Gençoğlu (16) ve İsmet Arda Atakuru (16) isimli 5 arkadaş serinlemek için Orçi Deresi'ne girdi.
Bir süre sonra deredeki su seviyesinin yükselmesi sebebiyle 5 arkadaş derenin karşı kıyısındaki kayanın üzerinde mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölge jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan kişiler başka bir çıkış yolu olmadığından ekiplerce dere üzerine gerilen halat yardımıyla dereden geçerek mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
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