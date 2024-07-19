Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de debisi yükselen dere kıyısında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde debisi yükselen derenin kıyısında mahsur 5 kişi itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:00 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de debisi yükselen dere kıyısında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Arhavi ilçesinde debisi yükselen derenin kıyısında mahsur 5 kişi itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Küçükköy köyündeki Çamlıca mevkisinde Fatih Ergin (23), Oğulcan Şibiloğlu (18), Boran Şimşek (16), Levent Gençoğlu (16) ve İsmet Arda Atakuru (16) isimli 5 arkadaş serinlemek için Orçi Deresi'ne girdi.

        Bir süre sonra deredeki su seviyesinin yükselmesi sebebiyle 5 arkadaş derenin karşı kıyısındaki kayanın üzerinde mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölge jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Mahsur kalan kişiler başka bir çıkış yolu olmadığından ekiplerce dere üzerine gerilen halat yardımıyla dereden geçerek mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
        İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
        THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
        THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı
        Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        Başkan Biden ve gafları
        Başkan Biden ve gafları
        Zeliha'nın ölümüne yol açtı, 6 yıl hapsi istendi!
        Zeliha'nın ölümüne yol açtı, 6 yıl hapsi istendi!
        Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        En-Nesyri için cevap günü!
        En-Nesyri için cevap günü!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U

        Benzer Haberler

        Yarısı suya gömülen köylerine olta attılar
        Yarısı suya gömülen köylerine olta attılar
        Artvin'de Cankurtaran tünelinde kaza; 1 ölü (2)
        Artvin'de Cankurtaran tünelinde kaza; 1 ölü (2)
        Artvin'de Cankurtaran tünelinde kaza; 1 ölü
        Artvin'de Cankurtaran tünelinde kaza; 1 ölü
        Artvin'de tünel içindeki iki kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Artvin'de tünel içindeki iki kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Artvin Motosiklet Kulübü Derneği üyelerinden Vali Ünsal'a ziyaret
        Artvin Motosiklet Kulübü Derneği üyelerinden Vali Ünsal'a ziyaret
        Artvin Valisi Ünsal esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
        Artvin Valisi Ünsal esnaf ziyaretlerini sürdürüyor