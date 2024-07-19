Artvin'de debisi yükselen dere kıyısında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

İlçeye bağlı Küçükköy köyündeki Çamlıca mevkisinde Fatih Ergin (23), Oğulcan Şibiloğlu (18), Boran Şimşek (16), Levent Gençoğlu (16) ve İsmet Arda Atakuru (16) isimli 5 arkadaş serinlemek için Orçi Deresi'ne girdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.