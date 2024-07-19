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        Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği'nden Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'ya ziyaret

        Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 15:00 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:00
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        Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği'nden Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'ya ziyaret
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        Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı makamında ziyaret etti.

        Dernek Başkan Yardımcıları Murat Emre Reis ve Fahrettin Şahin, Kaya ile bir süre sohbet etti.

        Reis, derneğin faaliyetleri hakkında Kaya'ya bilgi vererek, "Dernek olarak sadece spor alanında değil, sosyal, kültürel ve yardımlaşma alanlarında çalışmalarımız ve projelerimiz var. Artvin'de Trabzonspor'umuza çok büyük bir ilgi var." dedi.

        Dernek olarak taraftarlarla maçlara giderek takıma destek verdiklerini ifade eden Reis, "Özellikle en son şampiyon olduğumuz 2022'de bütün maçlara gittik. Otobüslerle yüzlerce taraftarımızı statta götürdük ve takıma nefesimizin yettiğince tezahüratlar yaparak destek vermeye çalıştık. İnşallah bu yeni sezonda da başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan ve yönetimi şampiyonluk kadrosu kuruyor. Bu sezonun en güçlü şampiyonluk adayı yine Trabzonspor'dur." dedi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Kaya, dernek yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

        Reis, ziyaretin anısına Kaya'ya Trabzonspor atkısı hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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