Artvin'de yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi 4 eve zarar verdi

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, heyelan anı yöre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İlçeye bağlı Yeniköy'de dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, yaklaşık bir ay önce heyelan riski nedeniyle İl Afet Acil Durum Müdürlüğü yetkililerince boşaltılan evlerin bulunduğu alana sürüklendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.