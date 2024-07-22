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        Artvin'de yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi 4 eve zarar verdi

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi 4 eve zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:32 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:32
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        Artvin'de yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi 4 eve zarar verdi
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi 4 eve zarar verdi.

        İlçeye bağlı Yeniköy'de dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, yaklaşık bir ay önce heyelan riski nedeniyle İl Afet Acil Durum Müdürlüğü yetkililerince boşaltılan evlerin bulunduğu alana sürüklendi.

        Heyelanda kaya kütlelerinin çaptığı, tedbir amacıyla tahliye edilen 4 ev zarar gördü.

        Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, heyelan anı yöre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

        Öte yandan bölgede olası heyelanlara karşı tedbir amacıyla kaya ıslah çalışması yapılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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