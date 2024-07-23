Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin Valisi Ünsal, Yeniköy'de incelemelerde bulundu

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli ilçesine bağlı Yeniköy köyünde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:38 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin Valisi Ünsal, Yeniköy'de incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli ilçesine bağlı Yeniköy köyünde incelemelerde bulundu.

        Yamaçtan kopan kayalar nedeniyle yaşanan toprak kaymasının ardından bölgeye gelen Vali Ünsal, süreçle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Ünsal, "Yeniköy köyünde olası risklere karşı 5 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Ailelerimiz, Yusufeli ilçemizde bulunan TOKİ konutlarına yerleştirilmiştir. İlgili ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almış olup, ilgili kurumlarımız sorunu en kısa sürede çözmek amacıyla azami gayret göstermektedirler." dedi.

        Ünsal, süreçten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Amca ile yeğeni öldüren inat!
        Amca ile yeğeni öldüren inat!
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Harris yeterli delege sayısına ulaştı
        Harris yeterli delege sayısına ulaştı
        Dalgaların çarpışacağı seçim
        Dalgaların çarpışacağı seçim
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Zorba eşini döverken böyle bağırdı: Senin hakkın ölüm!
        Zorba eşini döverken böyle bağırdı: Senin hakkın ölüm!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
        Sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamala Harris'in kilit konularda duruşu nasıl?
        Kamala Harris'in kilit konularda duruşu nasıl?

        Benzer Haberler

        Yusufeli'de kaya düşen ev hasar gördü; o anlar kamerada
        Yusufeli'de kaya düşen ev hasar gördü; o anlar kamerada
        Artvin'de yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi 4 eve zarar verdi
        Artvin'de yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi 4 eve zarar verdi
        Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği'nden Ortahisar Belediye Başkanı Kaya...
        Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği'nden Ortahisar Belediye Başkanı Kaya...
        Artvin'de debisi yükselen dere kıyısında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
        Artvin'de debisi yükselen dere kıyısında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
        Yarısı suya gömülen köylerine olta attılar
        Yarısı suya gömülen köylerine olta attılar
        Artvin'de Cankurtaran tünelinde kaza; 1 ölü (2)
        Artvin'de Cankurtaran tünelinde kaza; 1 ölü (2)