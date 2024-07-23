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        Artvin'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Artvin'de otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 15:51 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:51
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        Artvin'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Artvin'de otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ümit Berk C'nin kullandığı 53 ACR 427 plakalı otomobil, Çayağzı Mahallesi'nde yol kenarındaki demir korkuluğa çarptıktan sonra Korzul Deresi'ne düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü ile otomobildeki Nurhan A, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, kaldırıldıkları Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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