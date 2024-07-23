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        Artvin Valisi Ünsal'dan başarılı öğrencilere ödül

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) dereceye giren öğrencileri kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:04 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:04
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        Artvin Valisi Ünsal'dan başarılı öğrencilere ödül
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) dereceye giren öğrencileri kutladı.

        Vali Ünsal, Çoruh Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, LGS'de yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan 11 öğrenci, aileleri ve okul müdürleriyle bir araya geldi.

        Öğrencilerin başarısıyla gurur duyduklarını belirten Ünsal, öğrencilerin ülke genelinde dereceye girmesinin hem kendileri hem de şehir için önemli olduğunu vurguladı.

        Artvin'in eğitim alanında her geçen gün daha iyiye gittiğinin altını çizen Ünsal, mevcut başarının eğitimciden öğrenciye, aileden sosyal çevreye kadar bir ekip çalışması olduğunu aktardı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ise Artvin'de LGS'ye giren öğrencilerden yüzde 21,02'sinin Türkiye genelinde yüzde 15'lik dilimde yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bu sonuç ilimizden sınava giren her beş öğrenciden birinin Türkiye genelindeki ilk yüzde 15'lik dilimde yer alma başarısını elde ettiğini göstermektedir. 2024 yılında Türkiye genelinde LGS'ye başvuru yaparak sınava giren öğrencilerin oranı yüzde 95,61, Artvin'de 8. sınıftan mezun olup LGS'ye giren öğrenci oranımız yüzde 92,40'tır. Mesai mefhumu bilmeden gece gündüz çalışan tüm eğitimcilerimize, tüm süreci çocuklarıyla yaşayan velilerimize, üstün gayretleri ile büyük başarı gösteren öğrencilerimize çok teşekkür ederim."

        Vali Ünsal, öğrencilere teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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