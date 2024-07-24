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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:56 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:56
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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şehir merkezinde belirlenen adreste arama yaptı.

        Ekipler, minibüsün içindeki gizli bölmelere saklanmış 27 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Şüpheli F.A. (40) ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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