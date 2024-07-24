Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şehir merkezinde belirlenen adreste arama yaptı.
Ekipler, minibüsün içindeki gizli bölmelere saklanmış 27 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Şüpheli F.A. (40) ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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