Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Artvin açıklarında bulundu

        Rize'de dün Karadeniz'e açılıp kaybolan kişinin cesedi Artvin açıklarında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 15:54 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Artvin açıklarında bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de dün Karadeniz'e açılıp kaybolan kişinin cesedi Artvin açıklarında bulundu.

        Artvin'in Arhavi ilçesi açıklarında su yüzeyinde bir kişiyi hareketsiz gören balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Deniz polisince sudan çıkartılan ve öldüğü anlaşılan kişinin Ruknettin T. (45) olduğu belirlendi.

        Üzerinde dalgıç kıyafeti bulunan Ruknettin T'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Ruknettin T'nin, dün akşam saatlerinde balık tutmak için Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Aksu Limanı'ndan zıpkınla Karadeniz'e açıldıktan sonra kaybolduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
        Boğulma vakaları arttı, polis sahillere indi
        Boğulma vakaları arttı, polis sahillere indi
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        3 bin 500 yıllık tablet ne anlatıyor?
        3 bin 500 yıllık tablet ne anlatıyor?
        Konserde mezara özel koruma
        Konserde mezara özel koruma
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena

        Benzer Haberler

        Artvin'de tıbbi aromatik bitkiler ekonomik değeri yüksek ürünler haline get...
        Artvin'de tıbbi aromatik bitkiler ekonomik değeri yüksek ürünler haline get...
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Artvin Valisi Ünsal'dan başarılı öğrencilere ödül
        Artvin Valisi Ünsal'dan başarılı öğrencilere ödül
        Artvin'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Artvin'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Artvin Valisi Ünsal, Yeniköy'de incelemelerde bulundu
        Artvin Valisi Ünsal, Yeniköy'de incelemelerde bulundu
        Yusufeli'de kaya düşen ev hasar gördü; o anlar kamerada
        Yusufeli'de kaya düşen ev hasar gördü; o anlar kamerada