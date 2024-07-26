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        Artvin Valisi Ünsal, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını dile getirdikleri devlet ile vatandaşın buluşma noktası olan "Halk Günü" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 18:21 Güncelleme: 26.07.2024 - 18:21
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        Artvin Valisi Ünsal, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını dile getirdikleri devlet ile vatandaşın buluşma noktası olan "Halk Günü" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Görüşmelere katılanları tek tek dinleyen Ünsal, kendisine iletilen istek ve ihtiyaçların çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

        Ünsal, "Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin kapısı her zaman vatandaşımıza açıktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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