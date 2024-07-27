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        Artvin Valisi Ünsal, heyelan nedeniyle kapanan köy yolunu inceledi

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, heyelan nedeniyle bir süredir kapalı olan Yusufeli ilçesine bağlı Havuzlu köyü yolunda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 12:26 Güncelleme: 27.07.2024 - 12:26
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        Artvin Valisi Ünsal, heyelan nedeniyle kapanan köy yolunu inceledi
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, heyelan nedeniyle bir süredir kapalı olan Yusufeli ilçesine bağlı Havuzlu köyü yolunda incelemelerde bulundu.

        İl Özel İdaresi ekiplerince bölgede yürütülen yol açma çalışmalarını bir süre takip eden Ünsal, ilgililerden bilgi aldı.

        Havuzlu köyünde meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan yolda ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Ünsal, "Yolun en kısa sürede açılması için tüm ekiplerimiz bölgeye seferber edildi. Heyelanın meydana geldiği bölgede yeni heyelanlar yaşanması riskine karşılık ekiplerimiz dağın üst yamacından başlayarak palyalar yaparak, sorunu tamamen ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler." dedi.

        Ünsal, yamaçlardan kaya düşmesi riskine karşı profesyonel dağcılarla koordineli çalışıldığını vurgulayarak, heyelanlı bölgedeki yol temizleme ve iyileştirme çalışmalarının 1- 2 gün içerisinde tamamlanacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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