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        Artvin'de 22. Çamlıbel Yayla Festivali düzenlendi

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde 22. Çamlıbel Yayla Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 21:03 Güncelleme: 28.07.2024 - 21:03
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        Artvin'de 22. Çamlıbel Yayla Festivali düzenlendi
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde 22. Çamlıbel Yayla Festivali düzenlendi.

        Çevreli köyü muhtarlığı tarafından 2 bin 100 rakımlı Çamlıbel Yaylası'nda organize edilen etkinlikte vatandaşlar, kara kucak güreşleri, türkü yarışması, voleybol turnuvası ve farklı etkinliklerle hoşça vakit geçirdi.

        Bu yıl 22'ncisi düzenlenen festivalde kurban kesilerek vatandaşlara ikram edildi.

        Festivalle ilgili AA muhabirine konuşan köy muhtarı Turgay Aslan, festivalin geçmişinin asırlar öncesine dayandığını söyledi.

        Amaçlarının, yurt dışında ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan köylüleri bir araya getirmek olduğuna değinen Aslan, "Amacımız, genç nesillerin köyle bağlantısını kesmemesidir. 'Orada bir köyüm var, yılda bir kerede olsa köyüme gideyim' dedirtmek istiyoruz. Vatandaşlarımız burada eğleniyor. Köyde yaşayan akrabalarıyla bir araya geliyor." dedi.

        Festival kapsamındaki karakucak güreşlerinde karşılaşan Bilginer Işık ile Dedebek Kara, uzun süre birbirlerine üstünlük kuramayınca, güreşi bırakarak horon oynamaya başladı.

        Güreşçilerin bu hareketi, renkli görüntülerin yaşanmasını sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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