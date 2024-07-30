Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de "Açık Kapı"ya 6 ayda 557 başvuru yapıldı

        Artvin'de, Açık Kapı Şube Müdürlüğüne 2024 ocak-haziran döneminde yapılan 5️57 başvurunun tamamı sonuçlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:14 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de "Açık Kapı"ya 6 ayda 557 başvuru yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'de, Açık Kapı Şube Müdürlüğüne 2024 ocak-haziran döneminde yapılan 5️57 başvurunun tamamı sonuçlandırıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca Artvin Valiliği bünyesinde Nisan 2018'de açılan Açık Kapı Şube Müdürlüğünün vatandaşlara hizmete devam ettiği belirtildi.

        Vatandaşların öneri, talep ve şikayetlerinin uzman personel aracılığıyla elektronik ortamda kaydedilerek hızla sonuçlandırıldığı vurgulanan açıklamada, bu yılın 6 aylık döneminde yapılan 557 başvurunun tamamının sonuçlandırıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Arkadaşı kundakçı çıktı!
        Arkadaşı kundakçı çıktı!
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Maduro-Musk polemiği!
        Maduro-Musk polemiği!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü
        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü
        Doktor ile hasta arasında arbede! Kalp krizi geçirdi
        Doktor ile hasta arasında arbede! Kalp krizi geçirdi
        Paris 2024'ün sanat yönetmeni konuştu
        Paris 2024'ün sanat yönetmeni konuştu
        Ölümüne tekme atan kişi tutuklandı
        Ölümüne tekme atan kişi tutuklandı

        Benzer Haberler

        Artvin'de güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı
        Artvin'de güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı
        Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı Camili Havzası, kültürel ekolojik gez...
        Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı Camili Havzası, kültürel ekolojik gez...
        Artvin'de 22. Çamlıbel Yayla Festivali düzenlendi
        Artvin'de 22. Çamlıbel Yayla Festivali düzenlendi
        Artvin Valisi Ünsal, heyelan nedeniyle kapanan köy yolunu inceledi
        Artvin Valisi Ünsal, heyelan nedeniyle kapanan köy yolunu inceledi
        Artvin Valisi Ünsal, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi
        Artvin Valisi Ünsal, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi
        DSİ Genel Müdürü Balta'dan kayaların düştüğü Yeniköy'e inceleme
        DSİ Genel Müdürü Balta'dan kayaların düştüğü Yeniköy'e inceleme