Artvin'de "Açık Kapı"ya 6 ayda 557 başvuru yapıldı
Artvin'de, Açık Kapı Şube Müdürlüğüne 2024 ocak-haziran döneminde yapılan 5️57 başvurunun tamamı sonuçlandırıldı.
Artvin'de, Açık Kapı Şube Müdürlüğüne 2024 ocak-haziran döneminde yapılan 5️57 başvurunun tamamı sonuçlandırıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca Artvin Valiliği bünyesinde Nisan 2018'de açılan Açık Kapı Şube Müdürlüğünün vatandaşlara hizmete devam ettiği belirtildi.
Vatandaşların öneri, talep ve şikayetlerinin uzman personel aracılığıyla elektronik ortamda kaydedilerek hızla sonuçlandırıldığı vurgulanan açıklamada, bu yılın 6 aylık döneminde yapılan 557 başvurunun tamamının sonuçlandırıldığı kaydedildi.
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