Artvin'de "Açık Kapı"ya 6 ayda 557 başvuru yapıldı

Vatandaşların öneri, talep ve şikayetlerinin uzman personel aracılığıyla elektronik ortamda kaydedilerek hızla sonuçlandırıldığı vurgulanan açıklamada, bu yılın 6 aylık döneminde yapılan 557 başvurunun tamamının sonuçlandırıldığı kaydedildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca Artvin Valiliği bünyesinde Nisan 2018'de açılan Açık Kapı Şube Müdürlüğünün vatandaşlara hizmete devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.