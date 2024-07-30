Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de esnaf kalp masajıyla hayata döndürdüğü kedi yavrusuna iş yerinde bakıyor

        Artvin'de esnaf Yasin Yılmaz, köpeklerin saldırısından kurtarıp kalp masajıyla hayata döndürdüğü kedi yavrusunu sahiplendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:09 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de esnaf kalp masajıyla hayata döndürdüğü kedi yavrusuna iş yerinde bakıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'de esnaf Yasin Yılmaz, köpeklerin saldırısından kurtarıp kalp masajıyla hayata döndürdüğü kedi yavrusunu sahiplendi.

        Merkeze bağlı Şehitlik Mahallesi'nde oto yıkamacı Yılmaz, yaklaşık bir hafta önce akşam iş yerinin önünde otururken, iki sahipsiz köpeğin yoldan geçen kedi yavrusuna saldırdığını gördü.

        Köpekleri bağırarak uzaklaştıran Yılmaz, yolda hareketsiz yatan kediyi alarak iş yerine getirdi. Bir süre kalp masajı yaptığı kedinin hareket ettiğini gören Yılmaz'ın yaşadığı mutluluk, iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Veteriner kontrolünün ardından Yılmaz'ın bakımını üstlendiği kedi yavrusu, mahalledeki çocukların da maskotu haline geldi.

        Yılmaz, gazetecilere, kedinin annesinin bir süre önce köpekler tarafından boğularak öldürüldüğünü söyledi.

        Kedi yavrusunun da köpeklerin saldırısına uğradığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Durumu fark edince bağırdım. Köpekler bağırmamla durdu. Gittiğimde kedi baygındı, yerde yatıyordu. Aldım, getirdim içeriye, ona masaj yapmaya başladım. Cankurtaranlık eğitimi almıştım, masaj falan yaptım, bayağı uğraştım. Canlandı, tekrar bayıldı, canlandı ama en sonunda başardım. Bakın, bugün yaşıyoruz işte, beraber yaşıyoruz, burada bakıyoruz ona. Yediriyoruz, içiriyoruz. Bir hayat kurtardık, can kurtardık. Annesi gitti ama yavrusunu yaşattık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamyonların inatlaşması öldürüyordu!
        Kamyonların inatlaşması öldürüyordu!
        TCMB, PPK toplantı özetini yayımladı
        TCMB, PPK toplantı özetini yayımladı
        Hindistan'da toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Dolandırıcıları da enflasyon vurdu: Sahte diplomaya da zam geldi
        Dolandırıcıları da enflasyon vurdu: Sahte diplomaya da zam geldi
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aydın'da benzersiz keşif!
        Aydın'da benzersiz keşif!
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlıyor!
        Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlıyor!
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu

        Benzer Haberler

        7'nci kez taşındıkları yeni ilçelerine alıştılar
        7'nci kez taşındıkları yeni ilçelerine alıştılar
        Artvin'de "Açık Kapı"ya 6 ayda 557 başvuru yapıldı
        Artvin'de "Açık Kapı"ya 6 ayda 557 başvuru yapıldı
        Artvin'de güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı
        Artvin'de güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı
        Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı Camili Havzası, kültürel ekolojik gez...
        Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı Camili Havzası, kültürel ekolojik gez...
        Artvin'de 22. Çamlıbel Yayla Festivali düzenlendi
        Artvin'de 22. Çamlıbel Yayla Festivali düzenlendi
        Artvin Valisi Ünsal, heyelan nedeniyle kapanan köy yolunu inceledi
        Artvin Valisi Ünsal, heyelan nedeniyle kapanan köy yolunu inceledi