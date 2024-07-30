Artvin'de esnaf kalp masajıyla hayata döndürdüğü kedi yavrusuna iş yerinde bakıyor

Artvin'de esnaf Yasin Yılmaz, köpeklerin saldırısından kurtarıp kalp masajıyla hayata döndürdüğü kedi yavrusunu sahiplendi.

Merkeze bağlı Şehitlik Mahallesi'nde oto yıkamacı Yılmaz, yaklaşık bir hafta önce akşam iş yerinin önünde otururken, iki sahipsiz köpeğin yoldan geçen kedi yavrusuna saldırdığını gördü.

Köpekleri bağırarak uzaklaştıran Yılmaz, yolda hareketsiz yatan kediyi alarak iş yerine getirdi. Bir süre kalp masajı yaptığı kedinin hareket ettiğini gören Yılmaz'ın yaşadığı mutluluk, iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.