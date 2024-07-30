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        Artvin Valisi Ünsal başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, değerlendirme toplantısına başkanlık yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 18:22 Güncelleme: 30.07.2024 - 18:22
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        Artvin Valisi Ünsal başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, değerlendirme toplantısına başkanlık yaptı.

        İl Özel İdare Müdürlüğü Salonunda düzenlenen toplantıda, İl Özel İdaresinin yatırım ve projeleri ile kırsal kesime yönelik alt ve üstyapı hizmetleri değerlendirildi.

        Vali Ünsal, kırsal altyapıya yönelik hizmetler ve ildeki yaşam kalitesini yükseltmek için toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu hizmetleri daha üst noktalara çıkarmanın gayretiyle çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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