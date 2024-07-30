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        Artvin'de tünelde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünelde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 18:58 Güncelleme: 30.07.2024 - 18:58
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        Artvin'de tünelde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünelde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Artvin-Yusufeli kara yolunun Sebzeciler mevkisindeki T-21 tünelinde, Üresin Altun'un (55) kullandığı 08 ABL 663 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak duvara çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Fermiye Yıldız (67) ve Medine Altun (85), Yusufeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralılardan Fermiye Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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