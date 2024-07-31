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        Artvin'de 112 Acil Sağlık ekibi yaralı yaban keçisine müdahale etti

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı yaban keçisi yavrusunu tedavi ederek doğaya bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:39 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:39
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        Artvin'de 112 Acil Sağlık ekibi yaralı yaban keçisine müdahale etti
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı yaban keçisi yavrusunu tedavi ederek doğaya bıraktı.

        İlçeden Artvin Devlet Hastanesi'ne hasta sevkinin ardından ilçeye dönen ekipler, Sarıbudak köyü yakınlarında yolda yaralı yaban keçisi yavrusu olduğunu fark etti.

        Yaban keçisi yavrusunu yol kenarına alan ekip, pansuman yapıp bir süre sevdikten sonra doğaya bıraktı.

        Ekiplerin yaban keçisine müdahale etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Ekipte yer alan Ahmet Akıncı, keçiye araç çarptığını düşündüklerini belirterek, "Yolda yatıyordu ve kenara aldık. Başında kanaması vardı, pansumanını yaptık. Ayaklarına baktık kırık bulunmuyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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