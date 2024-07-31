Artvin'de 112 Acil Sağlık ekibi yaralı yaban keçisine müdahale etti
Artvin'in Yusufeli ilçesinde 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı yaban keçisi yavrusunu tedavi ederek doğaya bıraktı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı yaban keçisi yavrusunu tedavi ederek doğaya bıraktı.
İlçeden Artvin Devlet Hastanesi'ne hasta sevkinin ardından ilçeye dönen ekipler, Sarıbudak köyü yakınlarında yolda yaralı yaban keçisi yavrusu olduğunu fark etti.
Yaban keçisi yavrusunu yol kenarına alan ekip, pansuman yapıp bir süre sevdikten sonra doğaya bıraktı.
Ekiplerin yaban keçisine müdahale etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ekipte yer alan Ahmet Akıncı, keçiye araç çarptığını düşündüklerini belirterek, "Yolda yatıyordu ve kenara aldık. Başında kanaması vardı, pansumanını yaptık. Ayaklarına baktık kırık bulunmuyor." dedi.
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