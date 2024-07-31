Artvin'de 112 Acil Sağlık ekibi yaralı yaban keçisine müdahale etti

Ekipte yer alan Ahmet Akıncı, keçiye araç çarptığını düşündüklerini belirterek, "Yolda yatıyordu ve kenara aldık. Başında kanaması vardı, pansumanını yaptık. Ayaklarına baktık kırık bulunmuyor." dedi.

İlçeden Artvin Devlet Hastanesi'ne hasta sevkinin ardından ilçeye dönen ekipler, Sarıbudak köyü yakınlarında yolda yaralı yaban keçisi yavrusu olduğunu fark etti.

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