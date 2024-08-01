Artvin İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Artvin İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 3. dönem toplantısı, Vali Cengiz Ünsal başkanlığında gerçekleştirildi.

Ünsal, Valilik Çoruh Salonu'ndaki toplantıda, dönem itibarıyla Artvin'de yatırım bedeli 54 milyar lira olan 264 projenin uygulandığını söyledi.

Kamu hizmetlerinin en verimli ve etkin şekilde vatandaşlara sunulması için çalıştıklarını belirten Ünsal, "Dönem sonu itibarıyla ilimiz genelinde gerçekleştirilen projelerin nakdi gerçekleşme oranı yüzde 51,6'dır. Projelerin yatırım bedellerinin sektörel dağılımına baktığımızda ise yüzde 68 yatırım bedeliyle ilk sırada ulaştırma ve haberleşme, yüzde 15 yatırım bedeli ile ikinci sırada enerji, üçüncü sırada yüzde 11 ile iktisadi nitelikteki diğer kamu hizmetleri, geri kalan yüzde 6'sının ise diğer alanlarda olduğu görülmektedir." dedi.