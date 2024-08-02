Artvin'de Kaymakamlar Toplantısı yapıldı

Hizmetlerde herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi ve her aşamanın titizlikle takip edilmesini isteyen Vali Ünsal, çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Vali Cengiz Ünsal başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçelerde yürütülen KÖYDES projeleri, eğitim, sağlık, tarım, kültür ve gençlik spor alanında yürütülen çalışmalar ve sorunlar görüşüldü.

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