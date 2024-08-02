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        Artvin'de Kaymakamlar Toplantısı yapıldı

        Artvin'de ilçelerdeki genel sorunların ele alındığı Kaymakamlar Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:38 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:40
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        Artvin'de Kaymakamlar Toplantısı yapıldı
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        Artvin'de ilçelerdeki genel sorunların ele alındığı Kaymakamlar Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Cengiz Ünsal başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçelerde yürütülen KÖYDES projeleri, eğitim, sağlık, tarım, kültür ve gençlik spor alanında yürütülen çalışmalar ve sorunlar görüşüldü.

        Hizmetlerde herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi ve her aşamanın titizlikle takip edilmesini isteyen Vali Ünsal, çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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