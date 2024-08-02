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        İsmail Heniyye için Bayburt, Artvin, Rize ve Trabzon'da gıyabi cenaze namazı kılındı

        İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Bayburt, Artvin, Rize ve Trabzon'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:09 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:10
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        İsmail Heniyye için Bayburt, Artvin, Rize ve Trabzon'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Bayburt, Artvin, Rize ve Trabzon'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Bayburt'un merkeze bağlı Akşar köyündeki camide Heniyye için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

        İl Müftüsü Bayram Danacı'nın kıldırdığı namaz sonrasında Filistin halkı için dua edildi.

        Gıyabi cenaze namazına, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan ile vatandaşlar katıldı.

        Heniyye için Artvin'de Merkez Camisi, Rize'de Şeyh Camisi, Trabzon'da ise İskenderpaşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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