Heniyye için Artvin'de Merkez Camisi, Rize'de Şeyh Camisi, Trabzon'da ise İskenderpaşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Bayburt, Artvin, Rize ve Trabzon'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

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