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        Eski TBMM Başkanı Kahraman'dan Artvin Valisi Ünsal'a ziyaret

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Artvin Valisi Cengiz Ünsal'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 10:21 Güncelleme: 03.08.2024 - 10:24
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        Eski TBMM Başkanı Kahraman'dan Artvin Valisi Ünsal'a ziyaret
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        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Artvin Valisi Cengiz Ünsal'ı ziyaret etti.

        Vali Ünsal tarafından Valilik önünde karşılanan Kahraman, Şeref Defterini imzaladı.

        Ünsal, Kahraman'ı ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

        Kahraman ise gösterdikleri misafirperverlikten ötürü Ünsal'a teşekkür etti, çalışmalarında başarı diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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