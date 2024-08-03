Eski TBMM Başkanı Kahraman'dan Artvin Valisi Ünsal'a ziyaret

Kahraman ise gösterdikleri misafirperverlikten ötürü Ünsal'a teşekkür etti, çalışmalarında başarı diledi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Artvin Valisi Cengiz Ünsal'ı ziyaret etti.

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