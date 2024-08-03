Eski TBMM Başkanı Kahraman'dan Artvin Valisi Ünsal'a ziyaret
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Artvin Valisi Cengiz Ünsal'ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Artvin Valisi Cengiz Ünsal'ı ziyaret etti.
Vali Ünsal tarafından Valilik önünde karşılanan Kahraman, Şeref Defterini imzaladı.
Ünsal, Kahraman'ı ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirtti.
Kahraman ise gösterdikleri misafirperverlikten ötürü Ünsal'a teşekkür etti, çalışmalarında başarı diledi.
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