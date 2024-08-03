Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de Heniyye suikastı protesto edildi

        Artvin'de, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 16:23 Güncelleme: 03.08.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de Heniyye suikastı protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'de, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan grup, Halitpaşa Meydanı'nda bir araya geldi.

        Grup adına açıklama yapan İbrahim İnce, Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek, siyonizmi lanetleyip tarihin en büyük imtihanını veren mazlum Gazze halkının sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

        Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımının gerçekleştirildiğini belirten İnce, işgalci İsrail'in 40 bin Filistinliyi katlettiğini, 100 binden fazla kişiyi de yaraladığını ifade etti.

        İnce, Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insanın, bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Mazlum ve masumlar, faşist ABD'nin siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor. Siyonizmin hizmetindeki batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor, küresel zalimler bir araya gelmiş Gazze'de planlı, programlı bir soykırım uyguluyor."

        Protesto, İl Müftüsü Mesut Harmancı'nın dua etmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Dünyanın ilk mekanik yapay kalp nakli gerçekleştirildi
        Dünyanın ilk mekanik yapay kalp nakli gerçekleştirildi
        Ersu Şaşma finalde
        Ersu Şaşma finalde
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        Paris neden daha az maliyetli?
        Paris neden daha az maliyetli?
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor

        Benzer Haberler

        Eski TBMM Başkanı Kahraman'dan Artvin Valisi Ünsal'a ziyaret
        Eski TBMM Başkanı Kahraman'dan Artvin Valisi Ünsal'a ziyaret
        İsmail Heniyye için Bayburt, Artvin, Rize ve Trabzon'da gıyabi cenaze namaz...
        İsmail Heniyye için Bayburt, Artvin, Rize ve Trabzon'da gıyabi cenaze namaz...
        Artvin'de Kaymakamlar Toplantısı yapıldı
        Artvin'de Kaymakamlar Toplantısı yapıldı
        Artvin İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Artvin İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Artvin'de 112 Acil Sağlık ekibi yaralı yaban keçisine müdahale etti
        Artvin'de 112 Acil Sağlık ekibi yaralı yaban keçisine müdahale etti
        Yusufeli Tünelinde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Yusufeli Tünelinde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı