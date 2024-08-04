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        Artvin'de arıcılar kestane balı sağımına başladı

        Artvin'in Murgul ilçesinde üretilen kestane balının ilk sağımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 12:07 Güncelleme: 04.08.2024 - 12:07
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        Artvin'de arıcılar kestane balı sağımına başladı
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        Artvin'in Murgul ilçesinde üretilen kestane balının ilk sağımı gerçekleştirildi.

        İlçeye bağlı Kokolet Vadisi'nde üretilen kestane balı için hasat etkinliği düzenlendi.

        Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, vadinin tarıma uygun olmadığı için ilaçlama yapılmadığını, bunun da balın kalitesine yansıdığını ifade etti.

        Yaklaşık 15 yıldır arıcılık yapan İlker Turhan ise bal ormanlarını kurarak arıcılığa destek veren Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Turhan, Kafkas arısının vadideki 500'ün üzerinde bitki çeşitliliğinden yararlandığını belirterek, Kokolet Vadisi'nde ağırlıklı kestane balı üretildiğini anlattı.

        Orman Genel Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Balcı da arıcılarla kovanlardaki petekleri çıkarıp bal sağımı yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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