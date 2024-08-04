Artvin'de arıcılar kestane balı sağımına başladı

Orman Genel Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Balcı da arıcılarla kovanlardaki petekleri çıkarıp bal sağımı yaptı.

Yaklaşık 15 yıldır arıcılık yapan İlker Turhan ise bal ormanlarını kurarak arıcılığa destek veren Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, vadinin tarıma uygun olmadığı için ilaçlama yapılmadığını, bunun da balın kalitesine yansıdığını ifade etti.

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