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        Artvin'de akaryakıt çaldığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

        Artvin'de park halindeki araçlardan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 16:21 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:26
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        Artvin'de akaryakıt çaldığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
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        Artvin'de park halindeki araçlardan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Artvin-Erzurum kara yolunda devriye görevi yapan jandarma ekipleri, park halindeki otomobilden hortumla akaryakıt çalan Ö.C.Ç. (20) ve M.A'yı (22) suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığında sorgulanan bu kişilerden Ö.C.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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