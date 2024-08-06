Artvin'de akaryakıt çaldığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
Artvin'de park halindeki araçlardan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Artvin'de park halindeki araçlardan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Artvin-Erzurum kara yolunda devriye görevi yapan jandarma ekipleri, park halindeki otomobilden hortumla akaryakıt çalan Ö.C.Ç. (20) ve M.A'yı (22) suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığında sorgulanan bu kişilerden Ö.C.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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