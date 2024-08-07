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        Arhavi'de doğalgaz çalışmalarına başlandı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde doğalgaz çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:12 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:13
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        Arhavi'de doğalgaz çalışmalarına başlandı
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde doğalgaz çalışmalarına başlandı.

        Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Musazade Mahallesi Şehit Asteğmen Mehmet Altanlar Caddesi'nde düzenlenen törende, doğalgazın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Yaklaşık 3 bin 500 konutun yıllık katı yakıt masrafının 128 milyon lira civarında olduğunu belirten Ataselim, doğalgazla bu masrafın 25 milyon liraya kadar düşeceğini vurguladı.

        Ataselim, doğalgazın getireceği ekonomik tasarrufun yanı sıra yaşam standartlarındaki artışın da önemli olduğunu kaydetti.

        Yüklenici firma yetkilisi Akif Gümüşçıbık ise ilk etapta 10 kilometrelik kısmın bu yıl tamamlanacağını, ilerleyen süreçte de ilçenin tamamının doğalgazdan faydalanabileceğini ifade etti.

        Kemalpaşa Kaymakamı, Arhavi Kaymakam Vekili Pınar Ayaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşların katıldığı tören, doğalgaz borularının döşenmesi için iş makineleriyle çalışma başlatılmasının ardından tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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