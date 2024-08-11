Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Türkiye-Gürcistan Gümrük Dostluğu Halı Saha Futbol Müsabakaları tamamlandı

        Türkiye-Gürcistan Gümrük Dostluğu Halı Saha Futbol Müsabakaları, Artvin'in Arhavi ilçesinde tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 00:43 Güncelleme: 11.08.2024 - 00:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye-Gürcistan Gümrük Dostluğu Halı Saha Futbol Müsabakaları tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye-Gürcistan Gümrük Dostluğu Halı Saha Futbol Müsabakaları, Artvin'in Arhavi ilçesinde tamamlandı.

        Türkiye ve Gürcistan Gümrük İdareleri arasındaki dostluğu pekiştirmek ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla halı saha futbol müsabakaları düzenlendi.

        Türkiye-Gürcistan Sarp gümrük kapıları personelinin katıldığı organizasyonun ilk maçı, geçen hafta Gürcistan'da oynandı.

        Türkiye ekibinin 3-1'lik skorla galip gelerek avantaj elde ettiği müsabakaların final maçı ise Artvin'in Arhavi ilçesinde, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        İlçedeki halı sahada oynanan final maçını 6-3 kazanan Türkiye ekibi, şampiyon oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        Salıncak eyaletlerde durum ne?
        Salıncak eyaletlerde durum ne?
        Instagram erişime açıldı
        Instagram erişime açıldı
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Tutuklandı
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Tutuklandı
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi

        Benzer Haberler

        Cehennem Deresi Kanyonu'na ilgi yoğun
        Cehennem Deresi Kanyonu'na ilgi yoğun
        Arhavi'de Kapisre Deresi Taşkın Koruma Projesinin ikinci etabına başlandı
        Arhavi'de Kapisre Deresi Taşkın Koruma Projesinin ikinci etabına başlandı
        Arhavi'de doğalgaz çalışmalarına başlandı
        Arhavi'de doğalgaz çalışmalarına başlandı
        Artvin'de akaryakıt çaldığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        Artvin'de akaryakıt çaldığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        Yeni Yusufeli'de 'nakil bağlar' ilk üzümlerini verdi; hasat başladı
        Yeni Yusufeli'de 'nakil bağlar' ilk üzümlerini verdi; hasat başladı
        Artvin'de arıcılar kestane balı sağımına başladı
        Artvin'de arıcılar kestane balı sağımına başladı