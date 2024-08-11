Artvin'de yasa dışı yollarla Gürcistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı
Artvin'de yasa dışı yollarla Gürcistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı.
Artvin'de yasa dışı yollarla Gürcistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi üzerinden yasa dışı yollarla Gürcistan'a geçiş yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, hakkında 9 suç kaydı ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S. (47) ile 5 suçtan 7 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. (36) ve yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen T.U'yu (29), ilçenin Çamurlu köyünde gözaltını aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişiler, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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