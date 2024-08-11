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        Artvin'de yasa dışı yollarla Gürcistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

        Artvin'de yasa dışı yollarla Gürcistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 13:27 Güncelleme: 11.08.2024 - 13:27
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        Artvin'de yasa dışı yollarla Gürcistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı
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        Artvin'de yasa dışı yollarla Gürcistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi üzerinden yasa dışı yollarla Gürcistan'a geçiş yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, hakkında 9 suç kaydı ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S. (47) ile 5 suçtan 7 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. (36) ve yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen T.U'yu (29), ilçenin Çamurlu köyünde gözaltını aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişiler, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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