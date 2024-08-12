Artvin'de okulun kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Şehit Dursun Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kalorifer kazanının doğal gaza dönüştürülmesi için yapılan söküm çalışmaları sırasında yangın çıktı.

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