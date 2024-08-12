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        Artvin'de okulun kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Artvin'in Yusufeli ilçesindeki bir okulun kazan dairesinde doğal gaz dönüşüm çalışmaları sırasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 19:06 Güncelleme: 12.08.2024 - 19:06
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        Artvin'de okulun kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Artvin'in Yusufeli ilçesindeki bir okulun kazan dairesinde doğal gaz dönüşüm çalışmaları sırasında çıkan yangın söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Şehit Dursun Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kalorifer kazanının doğal gaza dönüştürülmesi için yapılan söküm çalışmaları sırasında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluşurken, okuldaki 1 görevli de dumandan etkilendi.

        Dumandan etkilenen görevli tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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