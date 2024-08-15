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        Artvin'de hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

        Artvin'de 7 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 09:32 Güncelleme: 15.08.2024 - 09:32
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        Artvin'de hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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        Artvin'de 7 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, Şavşat ilçesinin Kocabey köyü yaylasından Ö.Y'ye ait 7 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine soruşturma başlattı.

        Şüpheli D.H. (23) ve Y.K'yi (29) gözaltına alan ekipler, hayvanları da sahibine teslim etti.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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