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        Artvin'de arı sokması sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildi

        Artvin'in Borçka ilçesinde arı sokması sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:35 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:35
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        Artvin'de arı sokması sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildi
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        Artvin'in Borçka ilçesinde arı sokması sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

        İlçeye bağlı Alaca köyünde dün arı sokması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden İsrafil Özçelik için Borçka Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene Özçelik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

        Özçelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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