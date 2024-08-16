Artvin'de arı sokması sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildi

İlçeye bağlı Alaca köyünde dün arı sokması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden İsrafil Özçelik için Borçka Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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