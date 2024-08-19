Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Toplantıya, 25. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığı Komutanı Piyade Albay Kelami Kablay, Vali Yardımcısı Berker Çırak, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Çelik ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına kent genelinde alınan ve alınması planlanan güvenlik tedbirleri hakkındaki çalışmalar değerlendirildi.

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