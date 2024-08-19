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        Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Cengiz Ünsal başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:15 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:22
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        Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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        Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Cengiz Ünsal başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına kent genelinde alınan ve alınması planlanan güvenlik tedbirleri hakkındaki çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

        Toplantıya, 25. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığı Komutanı Piyade Albay Kelami Kablay, Vali Yardımcısı Berker Çırak, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Çelik ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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