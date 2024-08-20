Artvin'de hasta, yaşlı ve engellilere evde çipli kimlik kartı hizmeti sunuluyor

Artvin'de, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, "gezici kayıt terminali" ve "Adreste Nüfus Hizmeti" uygulamasıyla başvurularını evden yapabiliyor.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hasta, engelli ve yaşlı vatandaşların yakınlarının nüfus müdürlüklerine başvuru yapması halinde, ekiplerin evlerine kadar giderek kimlik kartı değiştirme başvurularını aldığı vurgulanan açıklamada, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı hedeflediğimiz bu hizmet ile birlikte özellikle hareket zorluğu çeken vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Her zaman yanınızdayız." ifadelerine yer verildi.