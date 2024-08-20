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        Artvin'de hasta, yaşlı ve engellilere evde çipli kimlik kartı hizmeti sunuluyor

        Artvin'de, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, "gezici kayıt terminali" ve "Adreste Nüfus Hizmeti" uygulamasıyla başvurularını evden yapabiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:04 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:07
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        Artvin'de hasta, yaşlı ve engellilere evde çipli kimlik kartı hizmeti sunuluyor
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        Artvin'de, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, "gezici kayıt terminali" ve "Adreste Nüfus Hizmeti" uygulamasıyla başvurularını evden yapabiliyor.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Hasta, engelli ve yaşlı vatandaşların yakınlarının nüfus müdürlüklerine başvuru yapması halinde, ekiplerin evlerine kadar giderek kimlik kartı değiştirme başvurularını aldığı vurgulanan açıklamada, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı hedeflediğimiz bu hizmet ile birlikte özellikle hareket zorluğu çeken vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Her zaman yanınızdayız." ifadelerine yer verildi.

        İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan "gezici kayıt terminali" ve "Adreste Nüfus Hizmeti" uygulamasıyla sağlık sorunları olan vatandaşların ayağına giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor.

        Başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından vatandaşların evine gönderiliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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