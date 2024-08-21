Artvin'de çıkan yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangında 3 binanın kullanılmaz hale geldiğini belirterek, "Hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Can kaybı olmaması tesellimiz, Allah beterinden korusun. Gece karanlığında yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Köylülerin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ev ve samanlıklara sıçradı.

İlçeye bağlı Yaylalar köyü Akçay Mahallesi'nde gece geç saatlerde Abdurrahman Karakaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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