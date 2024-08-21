Artvin'de köy yollarında asfaltlama devam ediyor

Valilikten yapılan açıklamada, sıcak asfalt plent tesisinde asfalt üreten İl Özel İdaresinin köy yollarını konforlu hale getirmek için yoğun mesai harcadığı belirtildi.

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