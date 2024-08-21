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        Artvin'de köy yollarında asfaltlama devam ediyor

        Artvin'de köy yollarına sıcak asfalt döküldüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 14:50 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:54
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        Artvin'de köy yollarında asfaltlama devam ediyor
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        Artvin'de köy yollarına sıcak asfalt döküldüğü bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, sıcak asfalt plent tesisinde asfalt üreten İl Özel İdaresinin köy yollarını konforlu hale getirmek için yoğun mesai harcadığı belirtildi.

        Ekiplerin, grup yollarını sıcak asfaltla buluşturmanın yanında birinci kat asfalt çalışmalarını da sürdürdüğü vurgulandı.

        Köy sakinlerinin yaşam standartlarını yükseltmek için yollarda asfaltlama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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