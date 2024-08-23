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        Artvin Valisi Ünsal'dan evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, iki gün önce yangın meydana gelen Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:41 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:46
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        Artvin Valisi Ünsal'dan evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, iki gün önce yangın meydana gelen Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyünü ziyaret etti.

        Evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Ünsal, "Tek tesellimiz herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmamış olmasıdır. Ancak mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza ait 3 ev maalesef yanarak kullanılamaz hale gelmiştir. Çok büyük geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla evleri yangından dolayı zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

        Ünsal, hasar tespit çalışmalarının hızla yapılması ve hayatın normal seyrine dönmesi için ilgili kurumların yetkililerine talimat verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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