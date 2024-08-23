Artvin Valiliği'nden Cerattepe'deki madene ilişkin açıklama

Artvin Valiliğince, Eti Bakır Cerattepe İşletmesi'ne Rize İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal kararına uyulması, proje alanında ve proje kapsamında üretime yönelik herhangi bir faaliyette bulunulmaması, aksi takdirde yasal işlemlerin tesis edileceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Taşlıca köyü Cerattepe mevkisinde Eti Bakır Cerattepe İşletmesi tarafından işletilen Cerattepe Bakır Madeni, Kırma Eleme Tesisi ve Teleferik Hattı Projesi'ne ait ÇED olumlu kararı hakkında Rize İdare Mahkemesince 11 Temmuz 2024'te iptal kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na intikal eden karar gereği faaliyet sahibi işletmeye Rize İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu iptal kararına uyulması, proje alanında ve proje kapsamında üretime yönelik herhangi bir faaliyette bulunulmaması, aksi takdirde yasal işlemlerin tesis edileceği Artvin Valiliği'nin 20.08.2024 tarih ve 10237603 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. 21.08.2024 tarihinde mahallinde yapılan denetimde üretime yönelik herhangi bir faaliyetin olmadığı tespit edilmiş olup ve mevcut durum tutanak ile imza altına alınmıştır."